Не викидайте сміття та не нарізайте хліб: що не можна робити 31 грудня
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Що краще не робити 31 грудня
Народні прикмети — ціла культурна спадщина українців. Кожен сам обирає, як до них ставитись: дотримуватись чи ігнорувати. Перед святами, зокрема на передодні Нового року, існує багато повір’їв та прикмет, які здатні повпливати на майбутнє.
Прикмети можуть нас попереджувати про біду, що трапиться, або ж вберегти від неї. Про це пише Ukr.Media.
Що не можна робити напередодні Нового року
- Не зустрічайте Новий рік з боргами. Це означає, що цілий наступний рік ходитимете в боржниках. Постарайтеся зі всім розрахуватися — так гарантоване полегшення.
- Не нарізайте хліб після заходу сонця. Це принесе бідність. Краще зробити це вдень.
- Не міряйте чужий одяг та взуття. Таким чином ви можете зійти з правильного шляху.
- Не розповідайте в новорічну ніч про загадане бажання. Езотерики кажуть, що є ризик того, що воно не збудеться.
- Не зустрічайте Новий рік наодинці. Вважається, що так ви будете самотніми цілий наступний рік.
- Не викидайте сміття 31 грудня. Краще зробити це раніше, аби не тягнути в наступний рік непотребу.
- В ніч з 31 грудня на 1 січня не пришивати ґудзики чи заколювати шпильки. Таким чином у новий рік притягнете проблеми минулого.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна викидати стару сумку. Ми поділилися, до чого це призведе за прикметами.