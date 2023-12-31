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Не викидайте сміття та не нарізайте хліб: що не можна робити 31 грудня

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Новий рік
Новий рік. Фото rivne1.tv

Що краще не робити 31 грудня

Народні прикмети — ціла культурна спадщина українців. Кожен сам обирає, як до них ставитись: дотримуватись чи ігнорувати. Перед святами, зокрема на передодні Нового року, існує багато повір’їв та прикмет, які здатні повпливати на майбутнє.

Прикмети можуть нас попереджувати про біду, що трапиться, або ж вберегти від неї. Про це пише Ukr.Media.

Що не можна робити напередодні Нового року

  • Не зустрічайте Новий рік з боргами. Це означає, що цілий наступний рік ходитимете в боржниках. Постарайтеся зі всім розрахуватися — так гарантоване полегшення.
  • Не нарізайте хліб після заходу сонця. Це принесе бідність. Краще зробити це вдень.
  • Не міряйте чужий одяг та взуття. Таким чином ви можете зійти з правильного шляху.
  • Не розповідайте в новорічну ніч про загадане бажання. Езотерики кажуть, що є ризик того, що воно не збудеться.
  • Не зустрічайте Новий рік наодинці. Вважається, що так ви будете самотніми цілий наступний рік.
  • Не викидайте сміття 31 грудня. Краще зробити це раніше, аби не тягнути в наступний рік непотребу.
  • В ніч з 31 грудня на 1 січня не пришивати ґудзики чи заколювати шпильки. Таким чином у новий рік притягнете проблеми минулого.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна викидати стару сумку. Ми поділилися, до чого це призведе за прикметами.

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#Забобони #Прикмети