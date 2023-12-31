Не викидайте сміття та не нарізайте хліб: що не можна робити 31 грудня

Що краще не робити 31 грудня

Народні прикмети — ціла культурна спадщина українців. Кожен сам обирає, як до них ставитись: дотримуватись чи ігнорувати. Перед святами, зокрема на передодні Нового року, існує багато повір’їв та прикмет, які здатні повпливати на майбутнє.

Прикмети можуть нас попереджувати про біду, що трапиться, або ж вберегти від неї. Про це пише Ukr.Media.

Що не можна робити напередодні Нового року

Не зустрічайте Новий рік з боргами. Це означає, що цілий наступний рік ходитимете в боржниках. Постарайтеся зі всім розрахуватися — так гарантоване полегшення.

Не нарізайте хліб після заходу сонця. Це принесе бідність. Краще зробити це вдень.

Не міряйте чужий одяг та взуття. Таким чином ви можете зійти з правильного шляху.

Не розповідайте в новорічну ніч про загадане бажання. Езотерики кажуть, що є ризик того, що воно не збудеться.

Не зустрічайте Новий рік наодинці. Вважається, що так ви будете самотніми цілий наступний рік.

Не викидайте сміття 31 грудня. Краще зробити це раніше, аби не тягнути в наступний рік непотребу.

В ніч з 31 грудня на 1 січня не пришивати ґудзики чи заколювати шпильки. Таким чином у новий рік притягнете проблеми минулого.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна викидати стару сумку. Ми поділилися, до чого це призведе за прикметами.