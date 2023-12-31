Не выбрасывайте мусор и не нарезайте хлеб: что нельзя делать 31 декабря

Что лучше не делать 31 декабря

Народные приметы – целое культурное наследие украинцев. Каждый сам выбирает, как к ним относиться: соблюдать или игнорировать. Перед праздниками, в частности в канун Нового года, существует много поверий и примет, которые способны повлиять на будущее.

Приметы могут нас предупреждать о случившемся беде или уберечь от нее. Об этом пишет Ukr.Media.

Что нельзя делать в канун Нового года

Не встречайте Новый год с долгами. Это означает, что целый следующий год будете ходить в должниках. Постарайтесь со всем рассчитаться – так гарантировано облегчение.

Не нарезайте хлеб после заката. Это принесет нищету. Лучше сделать это днем.

Не мерьте чужую одежду и обувь. Таким образом, вы можете сойти с правильного пути.

Не рассказывайте в новогоднюю ночь о загаданном желании. Эзотерики говорят, что есть риск того, что оно не сбудется.

Не встречайте Новый год наедине. Считается, что так вы будете одинокими круглый год.

Не выбрасывайте мусор 31 декабря. Лучше сделать это раньше, чтобы не тянуть в следующий год хлама.

В ночь с 31 декабря на 1 января не пришивать пуговицы или закалывать шпильки. Таким образом, в новый год привлечете проблемы прошлого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя выбрасывать старую сумку. Мы поделились, к чему это приведет по приметам.