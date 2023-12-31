Укр

Не выбрасывайте мусор и не нарезайте хлеб: что нельзя делать 31 декабря

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Новый год
Новый год. Фото rivne1.tv

Что лучше не делать 31 декабря

Народные приметы – целое культурное наследие украинцев. Каждый сам выбирает, как к ним относиться: соблюдать или игнорировать. Перед праздниками, в частности в канун Нового года, существует много поверий и примет, которые способны повлиять на будущее.

Приметы могут нас предупреждать о случившемся беде или уберечь от нее. Об этом пишет Ukr.Media.

Что нельзя делать в канун Нового года

  • Не встречайте Новый год с долгами. Это означает, что целый следующий год будете ходить в должниках. Постарайтесь со всем рассчитаться – так гарантировано облегчение.
  • Не нарезайте хлеб после заката. Это принесет нищету. Лучше сделать это днем.
  • Не мерьте чужую одежду и обувь. Таким образом, вы можете сойти с правильного пути.
  • Не рассказывайте в новогоднюю ночь о загаданном желании. Эзотерики говорят, что есть риск того, что оно не сбудется.
  • Не встречайте Новый год наедине. Считается, что так вы будете одинокими круглый год.
  • Не выбрасывайте мусор 31 декабря. Лучше сделать это раньше, чтобы не тянуть в следующий год хлама.
  • В ночь с 31 декабря на 1 января не пришивать пуговицы или закалывать шпильки. Таким образом, в новый год привлечете проблемы прошлого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя выбрасывать старую сумку. Мы поделились, к чему это приведет по приметам.

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#Суеверия #Приметы