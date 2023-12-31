Не выбрасывайте мусор и не нарезайте хлеб: что нельзя делать 31 декабря
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Что лучше не делать 31 декабря
Народные приметы – целое культурное наследие украинцев. Каждый сам выбирает, как к ним относиться: соблюдать или игнорировать. Перед праздниками, в частности в канун Нового года, существует много поверий и примет, которые способны повлиять на будущее.
Приметы могут нас предупреждать о случившемся беде или уберечь от нее. Об этом пишет Ukr.Media.
Что нельзя делать в канун Нового года
- Не встречайте Новый год с долгами. Это означает, что целый следующий год будете ходить в должниках. Постарайтесь со всем рассчитаться – так гарантировано облегчение.
- Не нарезайте хлеб после заката. Это принесет нищету. Лучше сделать это днем.
- Не мерьте чужую одежду и обувь. Таким образом, вы можете сойти с правильного пути.
- Не рассказывайте в новогоднюю ночь о загаданном желании. Эзотерики говорят, что есть риск того, что оно не сбудется.
- Не встречайте Новый год наедине. Считается, что так вы будете одинокими круглый год.
- Не выбрасывайте мусор 31 декабря. Лучше сделать это раньше, чтобы не тянуть в следующий год хлама.
- В ночь с 31 декабря на 1 января не пришивать пуговицы или закалывать шпильки. Таким образом, в новый год привлечете проблемы прошлого.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя выбрасывать старую сумку. Мы поделились, к чему это приведет по приметам.