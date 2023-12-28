Викидайте, не задумуючись: яких меблів треба позбутися перед Новим роком

Які меблі можуть принести нещастя

В давнину існувало багато прикмет та заборон. Особливо перед Новим роком, адже він символізує початок чогось нового. Раніше ми вже розповідали, які передноворічні ритуали залучають удачу в наступний рік. А тепер поговоримо, що за прикметами краще викинути.

Ці меблі залучають нещастя та біди. Тому варто зрозуміти, що від них краще позбутися, інформує Ukr.Media.

Які меблі треба викинути перед Новим роком

Старі та зношені деталі від меблів. Елементи, що вже не підлягають використанню, притягують нещастя. Позбавлення від них означає, що ви готові до нових можливостей та відмову від минулого.

Непотрібні та захаращені предмети. Меблі, що лише створюють візуальний шум та служать тільки для збереження не потрібних предметів, несуть негативну енергетику. Позбавлення від них символізує прихід нової енергії та можливостей.

Поламані меблі. Окрім того, що поламані меблі мають негарний вигляд, вони ще й приносять погані події. Якщо ви їх викинете або поремонтуєте, енергетика в будинку відновиться. Користуватися поламаними меблями не варто.

Меблі з негативною історією. Якщо меблі асоціюються з колишніми стосунками чи негативними подіями, саме перед Новим роком їх найкраще викинути. Це розірве будь-які зв’язки з минулим та відкриє можливості для нових позитивних подій.

Незручні або рідко використовувані меблі. Такі меблі заважають гармонії будинку. Знайдіть їм нове призначення або викиньте та створіть в оселі простір, що приноситиме комфорт та затишок.

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