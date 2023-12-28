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Викидайте, не задумуючись: яких меблів треба позбутися перед Новим роком

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Викидайте ці меблі Новина оновлена 28 грудня 2023, 09:56
Викидайте ці меблі. Фото 24tv.ua

Які меблі можуть принести нещастя

В давнину існувало багато прикмет та заборон. Особливо перед Новим роком, адже він символізує початок чогось нового. Раніше ми вже розповідали, які передноворічні ритуали залучають удачу в наступний рік. А тепер поговоримо, що за прикметами краще викинути.

Ці меблі залучають нещастя та біди. Тому варто зрозуміти, що від них краще позбутися, інформує Ukr.Media.

Які меблі треба викинути перед Новим роком

  • Старі та зношені деталі від меблів. Елементи, що вже не підлягають використанню, притягують нещастя. Позбавлення від них означає, що ви готові до нових можливостей та відмову від минулого.
  • Непотрібні та захаращені предмети. Меблі, що лише створюють візуальний шум та служать тільки для збереження не потрібних предметів, несуть негативну енергетику. Позбавлення від них символізує прихід нової енергії та можливостей.
  • Поламані меблі. Окрім того, що поламані меблі мають негарний вигляд, вони ще й приносять погані події. Якщо ви їх викинете або поремонтуєте, енергетика в будинку відновиться. Користуватися поламаними меблями не варто.
  • Меблі з негативною історією. Якщо меблі асоціюються з колишніми стосунками чи негативними подіями, саме перед Новим роком їх найкраще викинути. Це розірве будь-які зв’язки з минулим та відкриє можливості для нових позитивних подій.
  • Незручні або рідко використовувані меблі. Такі меблі заважають гармонії будинку. Знайдіть їм нове призначення або викиньте та створіть в оселі простір, що приноситиме комфорт та затишок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити у високосний рік. Таким роком стане .

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