Викидайте, не задумуючись: яких меблів треба позбутися перед Новим роком
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Які меблі можуть принести нещастя
В давнину існувало багато прикмет та заборон. Особливо перед Новим роком, адже він символізує початок чогось нового. Раніше ми вже розповідали, які передноворічні ритуали залучають удачу в наступний рік. А тепер поговоримо, що за прикметами краще викинути.
Ці меблі залучають нещастя та біди. Тому варто зрозуміти, що від них краще позбутися, інформує Ukr.Media.
Які меблі треба викинути перед Новим роком
- Старі та зношені деталі від меблів. Елементи, що вже не підлягають використанню, притягують нещастя. Позбавлення від них означає, що ви готові до нових можливостей та відмову від минулого.
- Непотрібні та захаращені предмети. Меблі, що лише створюють візуальний шум та служать тільки для збереження не потрібних предметів, несуть негативну енергетику. Позбавлення від них символізує прихід нової енергії та можливостей.
- Поламані меблі. Окрім того, що поламані меблі мають негарний вигляд, вони ще й приносять погані події. Якщо ви їх викинете або поремонтуєте, енергетика в будинку відновиться. Користуватися поламаними меблями не варто.
- Меблі з негативною історією. Якщо меблі асоціюються з колишніми стосунками чи негативними подіями, саме перед Новим роком їх найкраще викинути. Це розірве будь-які зв’язки з минулим та відкриє можливості для нових позитивних подій.
- Незручні або рідко використовувані меблі. Такі меблі заважають гармонії будинку. Знайдіть їм нове призначення або викиньте та створіть в оселі простір, що приноситиме комфорт та затишок.
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