Не викидайте стару сумку: до чого це призведе за прикметами

Розповідаємо, чи можна викидати стару сумку та де їх зберігати

У кожного вдома збираються старі речі, які шкода викинути, навіть якщо вони в поганому стані. Є й такі, які на вигляд нормальні, але їх давно вже ніхто не носить. Це зайві пилозбірники. Раніше ми вже розповідали, чи можна робити ганчірки зі старих речей. Тепер поговоримо про те, чи можна викидати старі сумки.

Зберігання непотрібних речей чи предметів погано позначається на домашній атмосфері. Також це може призвести до сварок та проблем з фінансами. Про це розповіли на Ukr.Media.

Чи можна викидати стару сумку?

Якщо ви зберігаєте клатч і він в пристойному стані і може бути коли-небудь використаний, то варто класти його у правильне місце. Повинна бути окрема полиця чи простір у шафі для аксесуарів. При цьому у кожну сумку чи клатч треба покласти монету. Річ у тім, що пусті сумки привертають невдачі та фінансові кризи.

Не можна зберігати сумки з дірками чи відірваними ручками. Пошкоджені вироби притягують злодіїв та грошові втрати. Також вони можуть спровокувати місцеві катастрофи.

Навіть якщо сумка в гарному стані, але ви точно знаєте, що не будете її носити, сміливо викидайте її. Проте варто пам’ятати, що будь-яка річ просякнута енергією її власника, тому ви можете стати жертвою чаклуна. Щоб недоброзичливі люди не могли використати вашу річ проти вас, її варто спочатку очистити. Для цього треба покласти її в солону воду, після чого обкурити церковною свічкою чи пахощами. Виносити річ на смітник треба коли надворі ще світло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привернути гроші в дім за допомогою свічки. Ми поділилися цікавою прикметою.