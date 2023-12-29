Накличете біду: чому Новий рік не можна зустрічати в брудному будинку

Ми підкажемо вам, чому варто прибрати перед Новим роком

Новий рік — це особливий час, коли ми зустрічаємося з близькими, загадуємо бажання і віримо в дива. Але щоб рік був щасливим і успішним, важливо дотримуватися деяких традицій і обрядів. Одним з таких обрядів є прибирання будинку перед Новим роком.

У народі існує повір'я, що зустрічати Новий рік в брудному будинку — це накликати біду на себе і свою сім'ю. Бруд і безлад символізують негатив, який може перешкодити здійсненню ваших бажань і привести до неприємностей у новому році.

Якщо ви хочете, щоб Новий рік був щасливим, обов'язково приберіть свій будинок до 31 грудня. Ось кілька порад, які допоможуть вам це зробити:

Почніть з генерального прибирання. Винесіть сміття, переберіть речі, вимийте вікна і підлогу.

Прикрасьте свій будинок до Нового року. Це допоможе створити святкову атмосферу і залучити удачу в ваш будинок.

Не забудьте прибрати кухню. Приготуйте смачні страви для святкового столу.

Не забудьте прибрати ванну кімнату. Свіжа і чиста ванна кімната символізує чистоту ваших думок і почуттів.

Ось кілька народних прикмет, які допоможуть вам прибрати будинок перед Новим роком:

Прибирання починайте з передпокою. Це допоможе вам позбутися від негативу, який приніс вам минулий рік.

Прибирайте в будинку в гарному настрої. Так ви зарядите свій будинок позитивною енергією.

Не забувайте про дрібниці. Навіть маленька пилинка може зіпсувати святкову атмосферу.

Якщо ви будете дотримуватися цих порад, ваш будинок буде чистим і святковим, а Новий рік принесе вам удачу і щастя.

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