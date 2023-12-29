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Не періть одяг зранку: до чого це призведе за народними прикметами

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Чому не варто прати зранку
Чому не варто прати зранку. Фото unian.ua

До чого призведе прання зранку

У багатьох у ранкову рутину входить прання. Це дуже зручно, адже можна вивісити одяг на сушарку та вранці та прийшовши ввечері з роботи, сухі речі вже можна знімати. Однак мало хто знає, що народні прикмети забороняють це робити. А раніше ми вже розповідали, чому не можна викидати стару сумку.

Перед тим, як завантажувати рано-вранці речі у пральну машину, варто подумати про наслідки, про як говорять забобони. Про це розповіли на UAportal.

Чому не можна прати зранку

Народні прикмети кажуть, що прання з самого ранку принесе біди і для господині, і для її сім'ї. Ранкове прання може змити удачу і притягнути труднощі у життя.

Практичне пояснення забобонів

Прання зранку краще не робити не тільки через забобони та прикмети. Ця заборона має і практичне пояснення. Прання відразу після пробудження забирає у вас час, який ви могли б витратити на більш важливі справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких меблів варто позбутися перед Новим роком. Ми поділилися, що зробить наступний рік щасливішим.

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#Забобони #Прикмети