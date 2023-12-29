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Не стирайте одежду утром: к чему это приведет по народным приметам

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Почему не стоит стирать с утра
Почему не стоит стирать с утра. Фото unian.ua

К чему приведет стирка с утра

У многих в утреннюю рутину входит стирка. Это очень удобно, ведь можно вывесить одежду на сушилку и утром и, придя вечером с работы, сухие вещи уже можно снимать. Однако мало кто знает, что народные приметы запрещают это делать. А раньше мы уже рассказывали, почему нельзя выбрасывать старую сумку.

Перед тем, как загружать рано утром вещи в стиральную машину, стоит подумать о последствиях, как говорят предрассудки. Об этом рассказали на UAportal.

Почему нельзя стирать с утра

Народные приметы говорят, что стирка с самого утра принесет беды и хозяйке, и ее семье. Утренняя стирка может смыть удачу и привлечь трудности в жизнь.

Практическое объяснение предрассудков

Стирку утром лучше не делать не только из-за предрассудков и примет. Этот запрет имеет и практическое объяснение. Стирка сразу после пробуждения занимает у вас время, которое вы могли бы потратить на более важные дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от какой мебели стоит избавиться перед Новым годом. Мы поделились, что сделает следующий год более счастливым.

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