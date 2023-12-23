Високосний рік: що не можна робити цілий 2024

Високосний рік настає кожні 4 роки

Символ 2024 року — Зелений Дерев’яний Дракон. Він приносить щастя, везіння та достаток. Однак езотерики кажуть, що не все так чудово, адже наступний рік — високосний. Існує багато прикмет та заборон, пов’язаних з цим роком.

Високосний рік наступає раз на 4 роки. У ньому один "зайвий" день. Що не можна робити в цей рік, розповіли на apostrophe.

Заборони у високосний рік

Вінчання та весілля. Наші предки вірили, що це призведе до швидкого розлучення сім’ї.

Розлучення. Ця дія може виявитися тою, про яку шкодуватимете.

Вагітність. Вважається, що народження дитини у високосний рік може погано на неї повпливати. Варто дуже швидко її похрестити.

Відкривати бізнес. Початок власної справи може принести вам збитки та шкоду.

Змінювати вид професійної діяльності. Це також принесе збитки.

Купувати житло. В ньому поселиться негативна енергетика.

Прикмети про високосний рік

Дитині, яка народиться 29 лютого, у свідоцтві варто писати дату 28 лютого або 1 березня.

Якщо виють собаки — прийде смерть до господаря.

Не можна підбирати із землі круглі предмети – це не на добро.

Традиції інших країн на високосний рік

В Ірландії та Великобританії є традиція: жінки можуть пропонувати чоловікам шлюб. Якщо чоловік відмовлявся, з нього стягували штраф. Компенсацією за спричинені неприємності вважалися шкіряні рукавички, троянда, 1 фунт стерлінгів та поцілунок.

У Фінляндії є традиція, за якою чоловік, що відмовився від пропозиції жінки у високосний день, він має купити їй тканину для спідниці.

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