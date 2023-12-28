Выбрасывайте это, не задумываясь: от какой мебели нужно избавиться перед Новым годом

Какая мебель может принести несчастье

В древности было много примет и запретов. Особенно перед Новым годом, ведь он символизирует начало чего-то нового. Ранее мы уже рассказывали, какие предновогодние ритуалы привлекают удачу в следующий год. А теперь поговорим, что по приметам лучше выбросить.

Эта мебель привлекает несчастья и беды. Поэтому следует понять, что от них лучше избавиться, информирует Ukr.Media.

Какую мебель нужно выбросить перед Новым годом

Старые и изношенные детали из мебели. Не подлежащие использованию элементы притягивают несчастье. Избавление от них означает, что вы готовы к новым возможностям и отказу от прошлого.

Ненужные и захламленные предметы. Мебель, которая только создает визуальный шум и служит только для сохранения ненужных предметов, несет негативную энергетику. Избавление от них символизирует приход новой энергии и возможностей.

Поломанная мебель. Кроме того, что поломанная мебель выглядит некрасиво, она еще и приносит плохие события. Если вы их выкинете или отремонтируете, энергетика в доме восстановится. Пользоваться поломанной мебелью не стоит.

Мебель с отрицательной историей. Если мебель ассоциируется с прежними отношениями или негативными событиями, именно перед Новым годом ее лучше выбросить. Это разорвет любые связи с прошлым и откроет возможности для новых положительных событий.

Неудобная или редко используемая мебель. Такая мебель мешает гармонии дома. Найдите им новое назначение или выбросьте и создайте в доме пространство, которое приносит комфорт и уют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в високосный год. Таким годом станет.