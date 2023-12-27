Новогодние приметы: что делать, чтобы привлечь счастье и деньги

Что следует сделать перед Новым годом, чтобы привлечь деньги

Наступает год Зеленого Деревянного Дракона. Есть определенные поверья, как его правильно встретить и что делать, чтобы деньги лились к вам рекой. А раньше мы уже рассказывали, что категорически запрещено делать в следующем, высокосном году.

Следует придерживаться некоторых правил и примет во время проведения старого года, чтобы в следующем сопровождала удача. Об этом рассказали на ТСН.

Как провести старый год

Выполните все, что обещали, отдайте все долги и попытайтесь решить финансовые проблемы до конца года.

Все, что начали делать в прошлом году, следует довести до конца.

Простите всех, отпустите оскорбления и помиритесь с теми, с кем ссорились.

Стоит оставить дверь открытой за несколько минут до полуночи 31 декабря, чтобы встретить новый год с открытым сердцем.

Приметы на привлечение денег

Чтобы деньги текли рекой в вашу жизнь, поставьте у двери миску с монетами, а под ковер положите одну копейку.

Чтобы получить финансовую выгоду, надо перед новым годом заполнить сахарницу сахаром полностью.

Украсьте елку купюрой и конфетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги. Мы поделились, какие места дома притягивают бедность.