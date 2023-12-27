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Новогодние приметы: что делать, чтобы привлечь счастье и деньги

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Приметы на Новый год
Приметы на Новый год. Фото 1news.com.ua

Что следует сделать перед Новым годом, чтобы привлечь деньги

Наступает год Зеленого Деревянного Дракона. Есть определенные поверья, как его правильно встретить и что делать, чтобы деньги лились к вам рекой. А раньше мы уже рассказывали, что категорически запрещено делать в следующем, высокосном году.

Следует придерживаться некоторых правил и примет во время проведения старого года, чтобы в следующем сопровождала удача. Об этом рассказали на ТСН.

Как провести старый год

  • Выполните все, что обещали, отдайте все долги и попытайтесь решить финансовые проблемы до конца года.
  • Все, что начали делать в прошлом году, следует довести до конца.
  • Простите всех, отпустите оскорбления и помиритесь с теми, с кем ссорились.
  • Стоит оставить дверь открытой за несколько минут до полуночи 31 декабря, чтобы встретить новый год с открытым сердцем.

Приметы на привлечение денег

  • Чтобы деньги текли рекой в вашу жизнь, поставьте у двери миску с монетами, а под ковер положите одну копейку.
  • Чтобы получить финансовую выгоду, надо перед новым годом заполнить сахарницу сахаром полностью.
  • Украсьте елку купюрой и конфетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги. Мы поделились, какие места дома притягивают бедность.

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#Суеверия #Новый год #Приметы