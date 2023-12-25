Високосний 2024-й: що категорично не можна робити цього року

Високосний рік відрізнятиметься від звичайного не лише кількістю днів

Кожні чотири роки ми вступаємо у високосний рік, де кількість днів у році збільшується до 366. Для тих, хто народився 29 лютого, настає особливий святковий період, коли вони можуть відзначити свій день народження.

Що являє собою високосний рік, які народні прикмети існують і що категорично не можна робити – читайте у нашому матеріалі. Почнемо з того, чому настає такий рік.

Чому 2024 рік буде високосним

Рік у календарі є проміжком часу, протягом якого Земля завершує свій повний оборот навколо Сонця. Цей період триває 365 днів та 6 годин. З усім тим, людство не враховує ці календарні 6 годин, що призводить до того, що за кожні 4 роки накопичується цілий день.

Вчені погодилися додавати один день до кожного четвертого року у календарі. Востаннє 29 лютого було у 2020 році. Наступний календарний рік із 366 днями настане 2024 року.

Що не можна робити у високосний рік 2024

У східній культурі несприятливу енергію високосного року асоціюють із числом 4, яке містить у собі значення слова "смерть". Відомо, що високосний рік завжди є четвертим за рахунком, що спричиняє своєрідну репутацію небезпечного періоду. Тому багато людей його бояться і не будують серйозних життєвих планів на ці 12 місяців.

Вінчатися і робити весілля — до недовговічного шлюбу та швидкого розпаду сім’ї.

Починати власну справу — вона може "прогоріти".

Міняти роботу – до збитків.

Купуватиме житло — матиме негативну енергетику.

Вагітніти — вважається, що дитина буде без захисту вищих сил.

Народні прикмети у високосний рік 2024

У високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона незабаром настане.

Не підбирайте із землі круглі предмети – не на добро.

Не можна збирати гриби та траву, особливо на Івана Купала.

Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.

Для дитини, яка народилася 29 лютого, у документах про народження краще записати дату 28 лютого або 1 березня.

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