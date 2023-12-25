Високосний 2024-й: що категорично не можна робити цього року
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Високосний рік відрізнятиметься від звичайного не лише кількістю днів
Кожні чотири роки ми вступаємо у високосний рік, де кількість днів у році збільшується до 366. Для тих, хто народився 29 лютого, настає особливий святковий період, коли вони можуть відзначити свій день народження.
Що являє собою високосний рік, які народні прикмети існують і що категорично не можна робити – читайте у нашому матеріалі. Почнемо з того, чому настає такий рік.
Чому 2024 рік буде високосним
Рік у календарі є проміжком часу, протягом якого Земля завершує свій повний оборот навколо Сонця. Цей період триває 365 днів та 6 годин. З усім тим, людство не враховує ці календарні 6 годин, що призводить до того, що за кожні 4 роки накопичується цілий день.
Вчені погодилися додавати один день до кожного четвертого року у календарі. Востаннє 29 лютого було у 2020 році. Наступний календарний рік із 366 днями настане 2024 року.
Що не можна робити у високосний рік 2024
У східній культурі несприятливу енергію високосного року асоціюють із числом 4, яке містить у собі значення слова "смерть". Відомо, що високосний рік завжди є четвертим за рахунком, що спричиняє своєрідну репутацію небезпечного періоду. Тому багато людей його бояться і не будують серйозних життєвих планів на ці 12 місяців.
- Вінчатися і робити весілля — до недовговічного шлюбу та швидкого розпаду сім’ї.
- Починати власну справу — вона може "прогоріти".
- Міняти роботу – до збитків.
- Купуватиме житло — матиме негативну енергетику.
- Вагітніти — вважається, що дитина буде без захисту вищих сил.
Народні прикмети у високосний рік 2024
- У високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона незабаром настане.
- Не підбирайте із землі круглі предмети – не на добро.
- Не можна збирати гриби та траву, особливо на Івана Купала.
- Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.
- Для дитини, яка народилася 29 лютого, у документах про народження краще записати дату 28 лютого або 1 березня.
Раніше ми писали, які кольори в наряді кожному знаку Зодіаку віддати перевагу для святкування зустрічі 2024 року. Вони притягнуть удачу у новорічну ніч.