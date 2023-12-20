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Удача буде вас переслідувати: які рослини поставити вдома, щоб вам таланило

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Які рослини притягують щастя
Які рослини притягують щастя. Фото proflowers.ua

Які рослини поставити вдома, щоб залучити удачу

Кімнатні рослини у будинку приносять багато користі. По-перше, вони здатні очищувати повітря. По-друге, рослини додають естетики та затишку в оселю. Також деякі квіти здатні. Раніше ми вже розповідали, які аромати притягують удачу. Тепер погоримо про рослини.

Якщо ви вирішили озеленити свій дім, обирайте не тільки рослини, які гарно виглядають, а й дозволяють певній енергії циркулювати. Про це розповіли на meta.

Бамбук

Ця рослина гарно списується в будь-який інтер’єр. Проте для того, щоб він приніс процвітання та вдачу, на ньому повинно бути більше 8-ми стебел. Бамбук притягує удачу та злагоду. Варто зазначити, що ця рослина не любить прямих сонячних променів.

Нефритове дерево або рослина удачі

Ця рослина вже багато століть асоціюється з багатством. Також нефритове дерево сприяє кар’єрному розвитку. Його можна спокійно дарувати на новосілля чи весілля. Однак деякі прикмети радять купувати це дерево самостійно. Кажуть, це допоможе уникнути проблем з грошима. Зелене листя нефритового дерева символізує оновлення та ріст.

Пахіра або грошове дерево

Ця рослина притягує позитивну енергетику. Як говорить фен-шуй, стебло пахіри вбирає в себе щастя та удачу. Також грошове дерево поширює хороші вібрації в будинку. Перевагою цієї рослини є те, що вона не потребує особливого догляду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пити чай, щоб залучити удачу. Ми поділилися цікавими забобонами.

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#Забобони #Прикмети