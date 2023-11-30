Не одружуйтеся в 2024-му: забобони про високосний рік

Розповідаємо, що не можна робити в високосний рік

2024-й рік — високосний. Наші предки вірили, що саме такий рік вважається безталанним та нещасливим. Що свідчить про те, що скоро ви зустрінете своє кохання, ми вже розповідали раніше. Тепер поговоримо про цікаві прикмети у високосний рік.

Наступний рік має не 365, а 366 днів. Це явище стається кожні 4 роки. Існує багато прикмет та забобон, пов’язаних з високосним роком. Ми разом з unian розкажемо вам про них.

Що не можна робити у високосний рік

Один з найбільш поширених забобонів — це те, що не можна одружуватись у високосний рік. Шлюб, зареєстрований у цей рік, приречений на нещастя. Кажуть, що пара, одружена у високосний рік, швидко розлучиться.

Продавати та купувати будинок чи квартиру. Вважається, що з щойно купленою будівлею будуть великі проблеми.

Змінювати місце проживання. В новій квартирі чи будинку вас переслідуватимусь біди та нещастя.

Відкривати бізнес. Підприємницька діяльність, що матиме свій старт у високосному році, буде приносити маленькі доходи та не буде розвиватися.

Однак, варто пам’ятати, що забобони не мають жодного наукового доведення. І що ваше щастя лише у ваших руках. А що треба покласти в гаманець, аби завжди були гроші, ми вже розповідали раніше.