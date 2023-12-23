Высокосный год: что нельзя делать целый 2024 год

Высокосный год наступает каждые 4 года

Символ 2024 года – Зеленый Деревянный Дракон. Он приносит счастье, везение и изобилие. Однако эзотерики говорят, что не все так здорово, ведь следующий год – високосный. Существует множество примет и запретов, связанных с этим годом.

Высокосный год наступает раз в 4 года. В нем один "лишний" день. Что нельзя делать в этот год, рассказали на apostrophe.

Запреты в високосный год

Венчание и свадьба. Наши предки верили, что это приведет к быстрому разводу семьи.

Развод. Это действие может оказаться тем, о котором будете сожалеть.

Беременность. Считается, что рождение ребенка в високосный год может плохо повлиять на него. Следует очень быстро ее окрестить.

Открывайте бизнес. Начало собственного дела может принести вам ущерб и вред.

Изменять вид профессиональной деятельности. Это также принесет ущерб.

Покупать жилье. В нем поселится отрицательная энергетика.

Приметы о високосном году

Ребенку, который родится 29 февраля, в свидетельстве следует писать дату 28 февраля или 1 марта.

Если воют собаки – придет смерть к хозяину.

Нельзя подбирать с земли круглые предметы – это не во благо.

Традиции других стран на высокосный год

В Ирландии и Великобритании есть традиция: женщины могут предлагать мужчинам брак. Если мужчина отказывался, с него взыскивали штраф. Компенсацией за вызванные неприятности считались кожаные перчатки, роза, 1 фунт стерлингов и поцелуй.

В Финляндии есть традиция, по которой мужчина, отказавшийся от предложения женщины в високосный день, должен купить ей ткань для юбки.

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