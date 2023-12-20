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Накличете біду: чому не можна купувати календарі взимку

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Взимку краще утриматись від покупки календарів (зображення створено за допомогою ШІ)
Взимку краще утриматись від покупки календарів (зображення створено за допомогою ШІ)

Календар, куплений взимку, може притягувати негаразди

Календарі — це невід'ємний атрибут нашого життя. Вони допомагають нам орієнтуватися в часі, планувати справи і просто милуватися святковими картинками. Але мало хто знає, що існує народне повір'я, яке забороняє купувати календарі взимку.

Згідно з цим повір'ям, покупка календаря взимку може накликати біду на того, хто його придбав. Це пов'язано з тим, що зима — це період занепаду природи, час, коли все завмирає і готується до пробудження навесні. Тому купівля календаря в цей час може означати, що ви закриваєте для себе двері в майбутнє.

Існує також інша версія цього повір'я. Вона говорить, що календар — це символ часу, а зима — це кінець року. Тому купівля календаря взимку може означати, що ви замикаєте для себе минулий рік і не даєте йому можливості завершитися. Це може призвести до того, що ви будете тягнути за собою старі проблеми і не зможете рухатися вперед.

Якщо ви хочете уникнути можливих неприємностей, краще не купувати календарі взимку. Якщо ж ви все ж вирішите це зробити, то постарайтеся зробити покупку в першій половині зими, до різдва. Також можна вибрати календар, на якому не буде зображено ніяких конкретних подій, а тільки красиві картинки або пейзажі.

Навряд чи варто серйозно сприймати це повір'я. Однак, якщо ви є прихильником народних традицій, то краще не ризикувати і не купувати календарі взимку.

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#Зима #Прикмети