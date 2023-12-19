Пироги з монетами та їжа для домового: найцікавіші різдвяні забобони на гроші та успіх

У наших предків було багато забобонів

Українські різдвяні традиції багаті не лише на святкування, колядки, ворожіння, але також на народні забобони та прикмети. Наші пращури знали, що потрібно чи не потрібно робити на Різдво, щоб привернути до себе багатство, благополуччя та удачу.

"Телеграф" зібрав найцікавіші забобони та прикмети на Різдво для привернення грошей та удачі.

Прикмети на гроші

Якщо на Різдво побачити мишу — це до втрати грошей

Щоб привернути в дім гроші та добробут — на Різдво розставте по затишних куточках мисочки із зерном.

На Різдво прийнято запалювати по будинку свічки — це до багатства та доходів.

На різдвяний стіл ставили пироги із захованою заздалегідь монеткою, кому попадався пиріжок з монетою, на того чекає багатство.

Прикмети на удачу

Якщо ви на Різдво побачили великого собаку — це на удачу.

Наші пращури вірили, що на Різдво для успіху треба задобрити домового. Для цього у затишний куточок ставили тарілку з їжею зі святкового столу.

На Різдво запрошували багато гостей, та спостерігали, хто входить до будинку першим. Якщо це був чоловік, рік буде вдалим.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають Різдвяний Святвечір по-новому. Названо дату.