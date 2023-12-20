Привлечете беду: почему нельзя покупать календари зимой

Календарь, купленный зимой, может привлекать невзгоды

Календари – это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Они помогают нам ориентироваться во времени, планировать дела и просто любоваться праздничными картинками. Но мало кто знает, что существует народное поверье, запрещающее покупать календари зимой.

Согласно этому поверью, покупка календаря зимой может навлечь беду на того, кто его приобрел. Это связано с тем, что зима – это период упадка природы, время, когда все замирает и готовится к пробуждению весной. Поэтому покупка календаря в это время может означать, что вы закрываете себе дверь в будущее.

Существует также другая версия этого поверья. Она говорит, что календарь – это символ времени, а зима – это конец года. Поэтому покупка календаря зимой может означать, что вы замыкаете себе прошлый год и не даете ему возможности завершиться. Это может привести к тому, что вы будете тянуть за собой старые проблемы и не сможете двигаться вперед.

Если вы хотите избежать возможных неприятностей, лучше не покупать календари зимой. Если же вы все же решите это сделать, то постарайтесь совершить покупку в первой половине зимы, к рождеству. Также можно выбрать календарь, на котором не будут изображены никакие конкретные события, а только красивые картинки или пейзажи.

Вряд ли стоит серьезно воспринимать это поверье. Однако, если вы являетесь поклонником народных традиций, то лучше не рисковать и не покупать календари зимой.

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