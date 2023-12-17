Не робіть ганчірки зі старих речей: чим це загрожує

У старому одязі ховається ваша енергетика

Велика кількість людей економлять кошти ганчірках, використовуючи старий одяг або той, який вже не носять. Однак мало хто знає, що таким чином можна накликати на себе біду. Раніше ми вже розповідали, як можна залучити нещастя, носячи у жіночій сумочці "неправильні предмети". Тепер поговоримо про те, чому не можна робити ганчірки зі старого одягу.

Народні прикмети кажуть, що не можна використовувати в якості ганчірок старий одяг. Це принесе їх власнику невдачі. Про це розповіли на meta.

Чому не можна робити ганчірки зі старих речей

Річ у тім, що одяг, який ми носимо на собі якийсь проміжок часу, вбирає в себе енергетику людини. Якщо надалі на цю річ збирається велика кількість бруду, це може призвести до погіршення аури людини. Також не варто робити ганчірки з речей, з яких виросла ваша дитина. Це може залучити бідність на вашого сина чи доньку.

Куди подіти старі та непотрібні речі

Езотерики кажуть, що найкращий спосіб позбутися від старого одягу — це віддати його тим, хто потребує. Це очистить вашу ауру та допоможе іншим людям.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти з ножа. Ми поділилися поясненням прикмети.