Не делайте тряпки из старых вещей: чем это чревато

В старой одежде скрывается ваша энергетика

Большое количество людей экономят средства тряпках, используя старую одежду или ту, которую уже не носят. Однако мало кто знает, что таким образом можно навлечь на себя беду. Раньше мы уже рассказывали, как можно привлечь несчастье, нося в женской сумочке "неправильные предметы". Теперь поговорим о том, почему нельзя делать тряпки из старой одежды.

Народные приметы говорят, что нельзя использовать в качестве тряпок старую одежду. Это принесет их обладателю неудачи. Об этом рассказали на meta.

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей

Дело в том, что одежда, которую мы носим на себе какой-то промежуток времени, впитывает в себя энергетику человека. Если в дальнейшем собирается большое количество грязи, это может привести к ухудшению ауры человека. Также не стоит делать тряпки из вещей, из которых вырос ваш ребенок. Это может привлечь бедность вашего сына или дочь.

Куда девать старые и ненужные вещи

Эзотерики говорят, что лучший способ избавиться от старой одежды — это отдать ее нуждающимся. Это очистит вашу ауру и поможет другим людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя есть из ножа. Мы поделились объяснением приметы.