Не кладіть це в жіночу сумочку: як можна накликати біду

Розповідаємо, які предмети краще не носити у сумочці

Жіноча сумочка — елемент гардероба, який може вмістити все у собі. Там можна знайти що завгодно. Раніше ми вже розповідали, як неправильне зберігання взуття впливає на ваше життя. Тепер поговоримо, що класи в жіночу сумку не варто, щоб не накликати біду.

Необдуманий вибір предметів, що ви носитимете з собою у сумці, може призвести до непередбачуваних наслідків і нещастя. Ми разом з UAportal розповідаємо, що не варто носити в сумці.

1. Дрібнички від колишнього

Не варто зберігати предмети, пов'язані з попереднім коханим. Такі сувеніри можуть притягнути невідповідних кавалерів або продовжити відчуття самотності. Тому краще не класти в сумочку дрібнички, які подарував колишній партнер.

2. Зламані або пошкоджені речі

Якщо ви носите зламані або пошкоджені речі, то мимоволі притягуєте негатив у своє життя. Варто щотижня переглядати вміст своєї сумки та ретельно вивчати кожну річ.Так ви не допустите накопичення непридатних для використання предметів.

3. Фінансова документація

Ненавмисно спровокувати фінансові труднощі можна, якщо ви тримаєте у сумці неоплачені рахунки. Щоб запобігти подібним ситуаціям, краще швидко викидати їх або ж просто вчасно оплачувати.

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