Не кладите это в женскую сумочку: как можно навлечь беду

Рассказываем, какие предметы лучше не носить в сумочке

Женская сумочка – элемент гардероба, который может вместить все в себе. Там можно найти что угодно. Ранее мы уже рассказывали, как неправильное хранение обуви влияет на вашу жизнь. Теперь поговорим, что классы в женскую сумку не стоит, чтобы не навлечь беду.

Необдуманный выбор предметов, которые вы будете носить с собой в сумке, может привести к непредсказуемым последствиям и несчастью. Мы вместе с UAportal рассказываем, что не следует носить в сумке.

1. Пустяки от бывшего

Не следует хранить предметы, связанные с предыдущим любимым. Такие сувениры могут привлечь неподходящих кавалеров или продолжить чувство одиночества. Поэтому лучше не класть в сумочку безделушки, которые подарил бывший партнер.

2. Сломанные или поврежденные вещи

Если вы носите сломанные или поврежденные вещи, то поневоле притягиваете негатив в свою жизнь. Следует еженедельно просматривать содержимое своей сумки и тщательно изучать каждую вещь. Так вы не допустите накопления непригодных для использования предметов.

3. Финансовая документация

Ненамеренно спровоцировать финансовые трудности можно, если вы держите в сумке неоплаченные счета. Чтобы предотвратить подобные ситуации, лучше быстро выбрасывать их или просто вовремя оплачивать.

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