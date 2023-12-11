Хлопчик чи дівчинка: як дізнатися стать майбутньої дитини за прикметами

Як народні прикмети допоможуть визначити стать дитини

Стать майбутньої дитини дізнавалися тільки за допомогою прикмети ще до того, як винайшли УЗД. В сучасному світі все набагато легше. Однак, навіть УЗД може не дати стовідсоткового результату. Ці забобони перевірені часом і навіть на ранньому терміні допоможуть визначити стань дитини. А раніше ми вже розповідали, чому за прикметами не можна подружній парі витиратися одним рушником.

Про стать дитини говорить і форма живота вагітної жінки, і її зовнішність та ще купа різних показників. Про це розповіли на chasdiy.

Як дізнатися стать дитини по зовнішності мами

Варто звернути увагу на животик. Якщо він трикутний та сильно виступає, народиться хлопчик. Якщо круглий та широкий — дівчинка. Також якщо животик вагітної жінки дуже асиметричний, і виступає в правий бік — це свідчить про сина, якщо у лівий — про доньку.

Якщо ж під час вагітності з часом майбутня мама ніби розквітає на очах, в неї точно народиться хлопчик. Якщо ж все навпаки — дівчинка. Кажуть, що донька забирає красу мами. Проте, після пологів мама матиме дуже гарний вигляд.

Також варто звернути увагу на ходу мами. Якщо вона ходить граціозно рухається, ймовірно народиться дівчинка. Якщо хода стала незграбною — хлопчик.

Якщо в майбутньої мами став гострий ніс, буде синочок. Якщо обличчя стало круглим — донечка.

Самопочуття та апетит мами як ознака статі дитини

Якщо жінка носить під серцем дівчинку, їй хочеться багато солодкого, фруктів. Якщо ж маму тягне на м’ясо, сир, гостре та солоне — чекайте на хлопчика.

Що сильніший токсикоз у першій половині дня, то вища ймовірність народження донечки. Якщо вам це явище взагалі не знайоме чи турбує в другій половині вагітності, чекайте на синочка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити, щоб дитина не народилася волохатою. Ми поділилися цікавими забобонами.