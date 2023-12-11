Хлопчик чи дівчинка: як дізнатися стать майбутньої дитини за прикметами
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Як народні прикмети допоможуть визначити стать дитини
Стать майбутньої дитини дізнавалися тільки за допомогою прикмети ще до того, як винайшли УЗД. В сучасному світі все набагато легше. Однак, навіть УЗД може не дати стовідсоткового результату. Ці забобони перевірені часом і навіть на ранньому терміні допоможуть визначити стань дитини. А раніше ми вже розповідали, чому за прикметами не можна подружній парі витиратися одним рушником.
Про стать дитини говорить і форма живота вагітної жінки, і її зовнішність та ще купа різних показників. Про це розповіли на chasdiy.
Як дізнатися стать дитини по зовнішності мами
- Варто звернути увагу на животик. Якщо він трикутний та сильно виступає, народиться хлопчик. Якщо круглий та широкий — дівчинка. Також якщо животик вагітної жінки дуже асиметричний, і виступає в правий бік — це свідчить про сина, якщо у лівий — про доньку.
- Якщо ж під час вагітності з часом майбутня мама ніби розквітає на очах, в неї точно народиться хлопчик. Якщо ж все навпаки — дівчинка. Кажуть, що донька забирає красу мами. Проте, після пологів мама матиме дуже гарний вигляд.
- Також варто звернути увагу на ходу мами. Якщо вона ходить граціозно рухається, ймовірно народиться дівчинка. Якщо хода стала незграбною — хлопчик.
- Якщо в майбутньої мами став гострий ніс, буде синочок. Якщо обличчя стало круглим — донечка.
Самопочуття та апетит мами як ознака статі дитини
- Якщо жінка носить під серцем дівчинку, їй хочеться багато солодкого, фруктів. Якщо ж маму тягне на м’ясо, сир, гостре та солоне — чекайте на хлопчика.
- Що сильніший токсикоз у першій половині дня, то вища ймовірність народження донечки. Якщо вам це явище взагалі не знайоме чи турбує в другій половині вагітності, чекайте на синочка.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити, щоб дитина не народилася волохатою. Ми поділилися цікавими забобонами.