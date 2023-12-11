Плюємо через плече і стукаємо тричі? Звідки взялися забобони і що означають

Навіть не вірячи в ці повір’я, ви все одно продовжуєте це робити

Раніше люди постійно дотримувалися різних забобонів. Попри довгу історію культури наших предків, у XXI столітті ми досі дотримуємося цих традицій, вірячи, що вони можуть захистити нас і наших близьких від негараздів.

Чому люди все ще дотримуються традиції стукати по дереву тричі і плювати через ліве плече? Насправді у цих обрядах закладено містичний підтекст.

Чому плюють через ліве плече

За старих часів завжди вірили, що на лівому плечі людини мешкає чорт, а на правому — ангел-охоронець. У цьому контексті плювок через ліве плече символізує спробу відлякати злу силу, яка прагне повести неправильним і небезпечним шляхом для людини.

Навіщо стукати тричі по дереву

Вважалося, що, стукаючи по деревах, люди звертаються до добрих духів, що мешкають у них. Ці духи вважалися заступниками, яких можна було просити про захист від негативних подій та зміцнення здоров’я своїх близьких.

Потрійне постукування по стволу дерева служило знаком прохання про заступництво. У християнській традиції така кількість ударів асоціюється із єдністю святих.

Раніше ми розповідали, які речі не варто класти на обідній стіл. Несучи захисну енергетику вони, навпаки, — притягнуть неприємності.