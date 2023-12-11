Плюем через плечо и стучим трижды? Откуда взялись суеверия и что значат

Даже не веря в эти поверья, вы все равно продолжаете это делать

Ранее люди постоянно придерживались различных суеверий. Несмотря на долгую историю культуры наших предков, в XXI веке мы все еще придерживаемся этих традиций, веря, что они могут защитить нас и наших близких от невзгод.

Почему люди все еще придерживаются традиции стучать по дереву три раза и плевать через левое плечо? На самом деле, в этих обрядах заложен мистический подтекст.

Почему плюют через левое плечо

В старину всегда верили, что на левом плече человека обитает черт, а на правом — ангел-хранитель. В этом контексте плевок через левое плечо символизирует попытку отпугнуть злую силу, которая стремится повести по неправильному и опасному пути для человека.

Зачем стучать трижды по дереву

Считалось, что, стуча по деревьям, люди обращаются к добрым духам, проживающим в них. Эти духи считались заступниками, которых можно было просить о защите от негативных событий и об укреплении здоровья своих близких.

Тройное постукивание по стволу дерева служило знаком просьбы о покровительстве. В христианской традиции такое количество ударов ассоциируется с единством святых.

Ранее мы рассказывали, какие вещи не стоит класть на обеденный стол. Неся защитную энергетику они, наоборот, — притянут неприятности.