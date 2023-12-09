Ви притягуєте невдачу, роблячи на кухні п’ять речей

Вони можуть принести небезпеку всім членам сім’ї

Багато господинь допускають ці помилки на своїй кухні. Але, як зазначають езотерики, ігнорування деяких заборон може призвести до проблем та нещасть.

Невипадково наші пращури уважно стежили за порядком на кухні і тим, що там знаходиться. Розгляньмо, що варто уникати в турботах на кухні, щоб не упустити удачу і не накликати безліч неприємностей на себе і свою сім’ю.

Що не можна робити на кухні: 5 заборон

Сидіти на столі. Наші пращури вірили, що стіл — це магія в оселі. Якщо нехтувати ним, можна залишитися без фінансової удачі. Залишати порожній посуд на столі. Так можна призвати злих духів. Це стосується чашок, келихів, чарок, тарілок. Не покривати стіл скатертиною або серветкою. В цьому випадку у домі не буде благополуччя. Зберігати побитий посуд. Якщо тримати в оселі такий посуд, бідність, сварки та скандали не залишатимуть вас та членів сім’ї довгий час. Брати чужий посуд. Такі речі мають бути лише у своїх власників. Якщо сусіди дали вам тарілку, наповнену стравою, віддавати її потрібно теж не пустою.

Раніше ми розповідали, які речі не варто класти на обідній стіл. Несучи захисну енергетику вони, навпаки, — притягнуть неприємності.