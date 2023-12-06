Ви зруйнуєте свій шлюб: чому чоловікові та дружині не варто користуватися одним рушником

Езотерики розповіли, чому подружжю не можна витиратися одним рушником

Один із найсакральніших та магічних предметів — рушник. З ним пов’язано багато забобонів та прикмет. Один з таких полягає в тому, що не можна подружжю витиратися одним рушником. А чому не варто підмітати в оселі в понеділок, ми вже розповідали раніше.

Чоловік та дружина повинні мати різні рушники для витирання рук, щоб не накликати біду. Про це розповідає obozrevatel.

Чому не можна користуватися одним рушником чоловіку та дружині

Езотерики вважають, що використання одного рушника приносить сварки та навіть може призвести до розлучення. Пояснень, чому саме так і яким чином один рушник принесе суперечки, немає. Проте, з прагматичної точки зору можна знайти аргументацію. В кожного на тілі є різні мікроорганізми. Вони унікальні та можуть бути небезпечними для інших. Чужі бактерії викликають різні реакції на різних організмах. Саме тому, краще мати окремий рушник для кожного члена родини.

Прикмети, пов’язані з рушниками

Якщо рушник впав, це принесе вам погані новини та завітають небажані гості. Треба швидко підняти і рушник і повішати його. Тільки після цього користуватися ним.

Миття підлоги старим рушником — погана ідея. Це принесе вам хвороби та біди.

Не варто дарувати рушники. Це розлучить вас з цією людиною.

Не можна бити рушником людей та тварин. Це призведе до депресії та надмірних витрат.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому зі сторонніми не можна ділитися особистим життям. Ми підготували для вас цікаві забобони.