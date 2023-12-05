Для достатку в домі треба лише правильний запах: що притягує багатство

Розповідаємо, які запахи залучать в ваш дім багатство

Один із найголовніших показників затишку в домі — запах. Він впливає на розслаблення і на настрій. Ароматерапія — дуже хороший спосіб боротьби зі стресом. Як прикрасити будинок до нового року, щоб викликати прихильність дракона, ми вже розповідали раніше. Тепер поговоримо про запахи для залучення багатства.

Безперечно, можна купувати усілякі аромадифузори та парфуми для текстилю. Вони теж надають оселі гарного запаху. Проте, вони не допоможуть вам притягнути достаток. Чим повинна пахнути оселя, в яку гроші будуть текти рікою, поділилися на ТСН.

Запахи, що притягують багатство в дім

М’ята. Езотерики вважають, що м’ята добре впливає на енергетичні канали, які притягують гроші. Для цього треба м’ятну ефірну олію розподілити по будинку. Буквально по кілька крапель в різних кімнатах. Також можна трішки додати в гаманець.

Апельсин — фрукт радості. Його аромат підвищує настрій та налаштовує на зосередження. Саме запах апельсину, за словами езотериків, притягує фінансові потоки та багатство. Аромаолія з цитрусом сприятиме достатку в сім’ї.

Базилік. Запах базиліка сприяє покращенню здоров’я, особливо її нервової системи. Такий запах притягне у ваше життя заможних людей, які надихнуть вас на нові звершення. Запах базиліка також налаштовує на роботу та зосереджує.

Раніше "Телеграф" розповідав, в які дні краще підмітати в будинку. Ми поділилися цікавими прикметами, які допоможуть притягнути удачу.