Виростуть алкоголіками: ось якими 3 іменами не можна називати синів

Перша пляшка пива за гаражами нерідко призводить до пияцтва

Вивчення імен, або іменологія, передбачає, що вибір імені може вплинути на характер і долю людини. Таким чином, важливо ретельно підходити до вибору імені. Наприклад, існують чоловічі імена, які, на думку іменологів, пророкують складну долю, а також ті, що асоціюються зі схильністю до різних залежностей.

Розглянемо три чоловічі імені, у власників яких найчастіше проявляються шкідливі звички, особливо щодо вживання алкоголю. Ці люди, порівняно з іншими, схильні до алкогольної залежності.

Денис

Ім’я Денис завдячує своїм походженням давньогрецькому богу Діонісію, покровителю виноробства. Його власники проявляють особливий інтерес до алкогольних напоїв. Проте, якщо Денис захопиться алкоголем, йому важко буде стримати себе. Такий чоловік часто потрапляє в крайнощі: або повністю цурається алкоголю, або стає повністю залежним.

Вадим

Вадим є потенційним алкоголіком через свій буйний характер. У підлітковому віці він не тільки може потрапити до "поганої компанії", а й стати її лідером. Перша пляшка пива за гаражами часто приводить Вадима до пияцтва. Під впливом алкоголю він проявляє нездоровий інтерес до інших шкідливих речовин.

Віталій

Віталію справжнє задоволення та інтерес приносить лише компанія з алкоголем. Якщо його життя нудне, він може насолоджуватися ним тільки з пляшкою в руці. Якщо Віталій не встановить пріоритети у своєму житті, він може піти спочатку в алкогольний запій, а потім опиниться серед запеклих п’яниць.

Матеріал має розважальний характер. Незалежно від імені людина сама будує свою долю