Чому жінкам не можна святкувати 40 років, і як відзначити, щоб не накликати лиха

Число 40 лякає багатьох людей, навіть тих, хто не вірить народним забобонам

День народження – одне з найяскравіших свят, а круглі дати взагалі заведено відзначати бурхливими святами. Однак щодо дня народження існує багато народних прикмет, і не всі вони є позитивними.

Багато жінок цікавляться питанням про те, чи можна їм святкувати 40 років, адже щодо цього існує безліч повір’їв та забобонів, які забороняють весело відзначати цю дату. На це питання відповідь дають астрологи, екстрасенси та народні прикмети, пише meta.

Що кажуть астрологи

В цей період у гороскопі людини господарюють планети Нептун та Уран, які негативно впливають на її психіку та фізіологію. Тому жінкам, які відзначають своє 40-річчя, загрожують проблеми на роботі та руйнування стосунків.

Що кажуть екстрасенси

Згідно з системою Таро, число 40 символізує смерть. Екстрасенси заявляють, що воно відкриває портал у потойбіччя.

Чому не можна святкувати 40-річчя: прикмети

Греки вірили, що жінки, які відзначають 40-річний ювілей, швидко старіють.

"Сорок" містить слово "рок" (від "прирікати"), тому можна накликати лихо.

Хто святкує 40-річчя, рано овдовіє.

Як відсвяткувати 40-річчя і не накликати біди

Щоб життя жінки після святкування 40 років не зіпсувалося, цей день народження слід відзначати тихо і лише серед найближчих людей. У народі радять під час урочистостей не згадувати причини. Наприклад, вимовляти тости на честь "початку п’ятого десятка" або "прощання з 39-річчям".

У будь-якому випадку, щоб не затьмарити свято іменинниці, слід привітати її. Гарні листівки та картинки до дня народження є у матеріалах "Телеграфу".