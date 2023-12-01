Здасте сесію на "5": що треба робити, щоб скласти іспит добре

Розповідаємо, що можна і не можна робити перед екзаменом

Навіть той, хто категорично не вірить у знаки та народні повір’я, перед іспитом починає нишпорити інтернетом в пошуку прикмет для екзамену. Ми вже розповідали раніше, що треба робити в день зарплати. Тепер поговоримо про день перед іспитом.

День перед екзаменом, мабуть, найгірший для школярів та студентів. Вони хвилюються, почуваються невпевнено та вчать все підряд. Щоб такого більше не траплялося, варто звернутися до народних прикмет, пише rbc.

Що не можна робити перед екзаменом

Стригти нігті, волосся та мити голову. Разом із волоссям та нігтям ви зрізаєте свої знання. А під час миття голови — змиваєте з пам’яті все, що вивчили. Також кажуть, що якщо ви будете складати кілька тестів за тиждень, варто ходити на них в тому ж одязі.

Зашивати щось. Таким чином можна "зашити пам’ять". Ви забудете те, що раніше вивчили.

Повертатись за чимось, що забули. Так іспит пройде невдало. Якщо все ж довелося це зробити, слід на виході подивитися на себе у дзеркало та привітатися з відображенням.

Прибирати. Якщо наступного дня на вас чекає іспит, не варто мити підлогу і викидати сміття. Викинете знання.

Прикмети перед іспитом

Спати на підручнику в ніч перед екзаменом. Таким чином все, що ви вивчили, запам’ятаєте та будете знати.

За кілька хвилин до сну, покладіть біля себе шоколадку. Вранці її треба з’їсти. Літаючі по кімнаті знання вбере у себе шоколадка.

За 24 години до іспиту робіть добро людям. Вони бажатимуть вам добра. Така енергетика спонукає вас на хороший результат.

В день іспиту встаньте з ліжка з лівої ноги. Також слід заходити в кабінет з лівої ноги.лівою рукою треба також брати всі папери в цей день.

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