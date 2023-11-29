Просто викиньте це: які речі забирають удачу з вашого будинку

Яких речей треба позбутися назавжди

Для того, щоб у вашому житті з’явилося щось нове, треба позбутися від старого. Це діє з усіма сферами. Старі та непотрібні речі блокують прихід позитивної енергії у ваш дім. Що треба робити, аби завжди були гроші, ми вже розповідали раніше.Тепер поговоримо про те, які речі відштовхують удачу від вашого дому.

Старі речі прив’язують вас до минулого. Вони ніби блокують зміни та прихід чогось нового. Про це розповіли на vazhno.

Що варто викинути

Діряві та зношені речі. По-перше, вони засмічують простір. По-друге, зберігання зношених речей не дасть вам змоги купити нові. Вони просто лежатимуть на полицях, а новими речами шафа не буде поповнюватись.

Купальники, які ви не носили вже кілька років.Тут ситуація та сама. Ви не купите новий купальник, поки не викинете старий.

Речі, на яких є плями та вони не відпираються. Такі речі несуть в собі погану енергетику. Брудний одяг ви точно більше не вдягнете, а позитивну енергію — не купите.

Що викидати не треба

Сумки та гаманці. Це може спричинити фінансову кризу. Такі речі краще спалювати або закопувати.

Спалити або порвати на маленькі шматочки треба дитячі речі. Вони мають особливу енергію.

Знищення чи викидання непотрібних речей — це не лише хороший спосіб навести порядок вдома, а й чудове енергетичне очищення. А що свідчить про те, що скоро ви зустрінете своє кохання, ми вже розповідали раніше.