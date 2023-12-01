Сдадите сессию на "5": что нужно делать, чтобы сдать экзамен хорошо

Рассказываем, что можно и нельзя делать перед экзаменом

Даже тот, кто категорически не верит в знаки и народные поверья, перед экзаменом начинает шарить по интернету в поиске примет для экзамена. Мы уже рассказывали раньше, что нужно делать в день зарплаты. Теперь поговорим о дне перед экзаменом.

День перед экзаменом, пожалуй, самый плохой для школьников и студентов. Они волнуются, чувствуют себя неуверенно и учат все подряд. Чтобы такого больше не случалось, следует обратиться к народным приметам, пишет rbc.

Что нельзя делать перед экзаменом

Стричь ногти, волосы и мыть голову. Вместе с волосами и ногтями вы срезаете свои знания. А во время мытья головы смываете из памяти все, что выучили. Также говорят, что если вы будете сдавать несколько тестов в неделю, стоит ходить на них в той же одежде.

Зашивать что-то. Таким образом можно "зашить память". Вы забудете то, что раньше выучили.

Возвращаться за чем-то, что забыли. Так экзамен пройдет неудачно. Если все же пришлось это сделать, следует на выходе посмотреть на себя в зеркало и поздороваться с отражением.

Убирать. Если на следующий день вас ждет экзамен, не стоит мыть пол и выбрасывать мусор. Выбросите знания.

Приметы перед экзаменом

Спать на учебнике в ночь перед экзаменом. Таким образом, все, что вы изучили, запомните и будете знать.

За несколько минут до сна, положите возле себя шоколадку. Утром ее нужно съесть. Летающие по комнате знания впитает в себя шоколадка.

За 24 часа до экзамена делайте добро людям. Они будут желать вам добра. Такая энергетика побуждает вас к хорошему результату.

В день экзамена встаньте с кровати с левой ноги. Также следует заходить в кабинет с левой ноги. Левой рукой нужно также брать все бумаги в этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о приметах в високосный год. Мы поделились интересными предрассудками.