Три ритуали в день зарплати, щоб водилися гроші: що треба робити

Так робили ще наші бабусі

В українській культурі є багато прикмет та повір’їв, пов’язаних з грошима та багатством, у які вірили наші предки, і які передаються з покоління до покоління. Ми вже розповідали, в які прикмети та забобони вірили наші бабусі, а сьогодні ділимося, що, згідно з народними прикметами, потрібно зробити в день зарплати, щоб водилися гроші в будинку.

"Телеграф" розповідає про три ритуали, які потрібно зробити у день отримання зарплати, щоб гроші у будинку були завжди.

Дайте грошам переночувати

Ви точно чули про це від своїх мам та бабусь. Згідно з народними прикметами, після отримання доходу грошам потрібно дати переночувати у вашому домі. Не поспішайте витрачати щойно отримані гроші і, тим більше, віддавати одразу борги. Краще відкласти всі покупки до наступного дня.

Віддайте десятину

Наші пращури вважали, що для збільшення багатства треба ділитися своїми доходами. Коли отримаєте зарплату, відкладіть 10% від усієї суми і передайте на благодійність або віддайте нужденним. Тоді гроші повертатимуться до такої милосердної людини. Головне ділитися щиро, а не скрипучи зубами.

Перерахуйте та покладіть на підвіконня

Коли отримали зарплату, якщо йдеться про готівкові купюри, перерахуйте гроші до заходу сонця і обережно покладіть купкою лицьовою стороною догори. Якщо в день вашої зарплати молодий Місяць — покладіть гроші на підвіконня на ніч, це, за прикметами, примножить гроші в домі.

Раніше "Телеграф" розповідав про народні прикмети на привернення багатства. Що потрібно зробити з грошима, а що робити категорично не можна.