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Упала икона в доме: что означают народные приметы о церковном обереге

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Иконы являются могущественными оберегами Новость обновлена 26 ноября 2023, 16:27
Иконы являются могущественными оберегами. Фото Pixabay

Узнайте, почему нельзя нести в дом найденную икону и выбрасывать свою

Икона является важной частью церковной атрибутики и символизирует христианскую веру, поэтому строго запрещено избавляться от нее в доме.

Известно, что иконы обладают сильной энергией и способны оказывать влияние на жизнь людей. Вокруг этого предмета существует множество народных примет и суеверий, связанных с церковной традицией.

Что нельзя делать с иконой, чтобы уберечься от бед

  • Икона упала – в семье случиться несчастье.
  • Икону можно принимать в качестве подарка только от людей с добрыми помыслами.
  • Икона разбилась – кто-то из жильцов серьезно заболеет.
  • Если вы нашли икону, ее ни в коем случае нельзя приносить в дом — принесет с собой неприятности.
  • Если мужчина вошел в комнату с иконой, он должен снять головной убор. Если он этого не сделает, навлечет на жителей дома беду.
  • Возле иконы нельзя ругаться и сквернословить.
  • Икону ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если она сломалась, лучше отдать ее на реставрацию.
  • Иконы лучше всего покупать в церкви. Если вы купили святой образ в другом месте, его нужно освятить.

Ранее мы писали, как нельзя обращаться с дверью. Есть в народе приметы, которые сулят несчастья и мужа-алкоголика.

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