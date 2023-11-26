Упала икона в доме: что означают народные приметы о церковном обереге
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Узнайте, почему нельзя нести в дом найденную икону и выбрасывать свою
Икона является важной частью церковной атрибутики и символизирует христианскую веру, поэтому строго запрещено избавляться от нее в доме.
Известно, что иконы обладают сильной энергией и способны оказывать влияние на жизнь людей. Вокруг этого предмета существует множество народных примет и суеверий, связанных с церковной традицией.
Что нельзя делать с иконой, чтобы уберечься от бед
- Икона упала – в семье случиться несчастье.
- Икону можно принимать в качестве подарка только от людей с добрыми помыслами.
- Икона разбилась – кто-то из жильцов серьезно заболеет.
- Если вы нашли икону, ее ни в коем случае нельзя приносить в дом — принесет с собой неприятности.
- Если мужчина вошел в комнату с иконой, он должен снять головной убор. Если он этого не сделает, навлечет на жителей дома беду.
- Возле иконы нельзя ругаться и сквернословить.
- Икону ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если она сломалась, лучше отдать ее на реставрацию.
- Иконы лучше всего покупать в церкви. Если вы купили святой образ в другом месте, его нужно освятить.
Ранее мы писали, как нельзя обращаться с дверью. Есть в народе приметы, которые сулят несчастья и мужа-алкоголика.