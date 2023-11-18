У жодному разі не викидайте з дому: погані прикмети з 5 речами

Може статися щось справді погане

У минулому люди старанно захищали себе від чужого впливу як на матеріальному, так і на духовному рівні. Це призвело до появи різноманітних забобонів. Наприклад, які ранкові дії принесуть неприємності, або чому пришитий на собі гудзик притягує нещастя.

Ці вірування передавалися з покоління до покоління і зберігають свою актуальність у світі. Езотерики ж наголошують, що певні речі, викинуті з дому, можуть забрати у домочадців удачу та позбавити благополуччя сім’ї, пише ibilingua.

Речі, які не можна викидати на сміття

Наручний годинник

У жодному разі не варто нехтувати годинником, тому що разом з ними ви втрачаєте свій життєвий час. Ця річ вбирає у собі всі позитивні та негативні моменти, які супроводжували власника протягом життя. Крім того, позбавляючись від годинника, ви ризикуєте порушити зв’язок із близькими людьми, що може призвести до сварок у сім’ї.

Хліб

Хліб у різних культурах є священною стравою, що символізує благополуччя сім’ї. Через це недбале з ним поводження може викликати невдоволення вищих сил. Викидання хліба може викликати бідність та голод.

Фотографії

Фото містять у собі енергію людей і утримують у пам’яті певні моменти їхнього життя. Позбавляючись світлин, ви, таким чином, відпускаєте "частку людини", особливо якщо на знімку зображений ваш близький.

Гаманець

Гаманець – це своєрідний оберіг для фінансів. У разі його зносу рекомендується наступний ритуал: придбайте новий гаманець і почніть носити в ньому гроші, тоді як старий постарайтеся носити з собою ще пару днів. Потім на тиждень залиште старий гаманець вдома разом із купюрою. Коли прийде час позбутися його, перенесіть купюру в новий гаманець, щоб новий оберіг взяв на себе фінансову енергію.

Ікони

Іконки, хрестики, молитвослови та Біблії є священними предметами, що захищають від всякого зла. Важливо зберігати їх та не викидати. В іншому випадку краще віднести їх до церкви.

Раніше ми писали, де заборонено зберігати гроші у домі. У таких місцях заначка страждає.