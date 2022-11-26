Провісники невдачі у коханні і навіть серйозної хвороби: до чого втратити рукавички

Поганих наслідків можна і уникнути

Якщо синоптики кажуть, що ця зима для українців буде переважно теплою, відмовитися від рукавичок у холодну пору все ж таки ніхто не зможе. Хоч би що там було, вони теплі та бережуть шкіру рук.

Варто зазначити, що всі люди хоч раз у житті випадково втрачали рукавичку, або одразу дві. Згідно з народними прикметами, втрата такого аксесуара вважається не дуже добрим знаком, пише meta.

Що віщує втрата рукавиці

Сварку з рідними та друзями.

Втрату роботи чи пониження на посаді.

Сварку з другою половинкою чи навіть розлучення.

Зниження заробітку чи втрату великої суми грошей.

Серйозну хворобу.

Важливо й те, яка рукавичка була втрачена. Якщо права, то це обіцяє сварки в сім’ї та проблеми на роботі, проте якщо така невдача трапилася з самотньою людиною, то це віщує майбутню зустріч із другою половинкою.

Якщо загубилася ліва рукавиця — чекайте на зраду партнера.

Як уникнути поганих наслідків

Якщо ви втратили цей аксесуар, викиньте і другу рукавичку. Її зберігати нема сенсу. Забудьте про них і не сумуйте через втрату. Краще купіть нові, щоб впустити у своє життя нові можливості.

Раніше ми писали, що віщує стукіт птиці у вікно, а також розповідали, що за прикметами означає голуб, що залетів на балкон.