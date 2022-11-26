Провісники невдачі у коханні і навіть серйозної хвороби: до чого втратити рукавички
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Поганих наслідків можна і уникнути
Якщо синоптики кажуть, що ця зима для українців буде переважно теплою, відмовитися від рукавичок у холодну пору все ж таки ніхто не зможе. Хоч би що там було, вони теплі та бережуть шкіру рук.
Варто зазначити, що всі люди хоч раз у житті випадково втрачали рукавичку, або одразу дві. Згідно з народними прикметами, втрата такого аксесуара вважається не дуже добрим знаком, пише meta.
Що віщує втрата рукавиці
- Сварку з рідними та друзями.
- Втрату роботи чи пониження на посаді.
- Сварку з другою половинкою чи навіть розлучення.
- Зниження заробітку чи втрату великої суми грошей.
- Серйозну хворобу.
Важливо й те, яка рукавичка була втрачена. Якщо права, то це обіцяє сварки в сім’ї та проблеми на роботі, проте якщо така невдача трапилася з самотньою людиною, то це віщує майбутню зустріч із другою половинкою.
Якщо загубилася ліва рукавиця — чекайте на зраду партнера.
Як уникнути поганих наслідків
Якщо ви втратили цей аксесуар, викиньте і другу рукавичку. Її зберігати нема сенсу. Забудьте про них і не сумуйте через втрату. Краще купіть нові, щоб впустити у своє життя нові можливості.
Раніше ми писали, що віщує стукіт птиці у вікно, а також розповідали, що за прикметами означає голуб, що залетів на балкон.