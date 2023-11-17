Навіщо дивитись у дзеркало, якщо раптово повернулися додому: ви точно не знали

Ви й не здогадувалися, що це пов’язано з домовиком

Віками наші предки надавали особливого значення безлічі різноманітних повір’їв і забобонів, пов’язаних з дзеркалами. Вважалося, що ця річ може притягнути до життя як сприятливі, так і несприятливі події, оскільки вважається, що дзеркало є своєрідним порталом у потойбічний світ.

Усі прагнуть захистити себе від негативу, і навіть ті, хто не надає великого значення забобонам, дотримуються деяких звичаїв, пов’язаних із дзеркалами "про всяк випадок". Наприклад, багатьом відомо, що якщо, повертаючись додому через забуті речі, подивитися в дзеркало, покривлятися перед ним з язиком, то таким чином можна відвести від себе негатив і уникнути несподіваних ситуацій. Однак, як пише ukr.media, витівки перед дзеркалом в цей момент можуть налякати і порушити спокій домовика.

Дзеркало та домовик

Давно вважається, що домовик — це свого роду потойбічний господар дому. Якщо домовий образиться, він може почати мстити, завдаючи шкоди і лякаючи мешканців вночі. Тому важливо просто спокійно подивитись у дзеркало, аби заспокоїти домового та зберегти кордони між двома світами.

Раніше ми писали, де заборонено зберігати гроші у домі. У таких місцях заначка страждає.