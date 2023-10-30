Не ший на собі, а то пам’ять пришиєш: у які прикмети про голку та нитку вірили наші бабусі

Шити перед дорогою теж вважалося поганим знаком

Деякі люди можуть вважати абсолютно невинною дією зашивання одягу хоч на собі, хоч на іншій людині. Тоді як інші сприймають це як серйозне порушення. Причиною є те, що в багатьох культурах це, як і розсипати сіль, вважається поганою прикметою.

Також забобони попереджають, що не можна шити увечері. "Телеграф" розбирався, у що вірили наші предки та що може статися, якщо порушити певні заборони.

Чому не можна зашивати на ніч — прикмета

Час після заходу сонця зазвичай вважався містичним періодом. Тому вважалося, що зашивання одягу ввечері може залучити хвороби чи злих духів. Також це розглядалося як надійний спосіб залучити до будинку негативну енергію.

Крім того, забобонні люди кажуть, що не можна зашивати одяг на собі та перед дорогою:

можна зашити своє щастя та удачу;

пришити до себе невдачу та хвороби;

зашити свій розум та пам’ять.

Водночас є і хороша прикмета, пов’язана з голкою та ниткою. Згідно з одним з повір’їв, якщо хлопець побачить дівчину, що вишиває, вона може назавжди "пришити" його до себе.

Раніше ми розповідали, чому не можна стригти чоловіка самої та звідки взялася ця прикмета. Багато жінок досі відмовляються робити зачіску своєму чоловікові.