Погана прикмета: чому дружина не може стригти свого чоловіка і що буде, якщо порушити заборону

Розповідаємо, чому забобонні жінки відмовляються робити чоловікові зачіску

Здавна вважається, що волосся людини є джерелом життєвої сили. З волоссям пов’язано безліч повір’їв — за старих часів їх використовували відьми для своїх заклять, а сьогодні багато людей вірять, що краще стригтися на Місяць, що росте, і дивляться в місячний календар, плануючи візит до перукаря. Спробуймо зрозуміти, чому дружина не повинна стригти свого чоловіка і звідки з’явився цей забобон.

Журнал Green earth розповідає, що в давнину традиційно потрібно було стригтися хоча б раз на місяць, щоб позбутися негативу. Мудреці говорили, що саме на кінцях накопичується негативна енергія, якої необхідно позбуватися, щоб очистити свій розум.

Чоловіки і з короткими стрижками, і з довгим волоссям змушені регулярно відвідувати перукарню. Якби це могла зробити дружина, то навіть не довелося б виходити з дому, не кажучи вже про економію грошей. Але перш ніж погодитись на процедуру, варто розібратися в тонкощах.

Чому не можна стригти свого чоловіка — прикмети

Що буде, якщо стригти чоловіка:

можна позбавити його здоров’я та сил і навіть скоротити роки його життя;

викликати в сім’ї сварки та нерозуміння;

спровокувати чоловіка на зраду;

зруйнувати своє сімейне щастя і наблизити розлуку — у гіршому випадку чоловік йде з сім’ї.

Щоб зрозуміти, чому не можна стригти волосся чоловікові, варто звернутися до біблійної легенди про Самсона і Далілу. Самсон мав велику силу, міг руйнувати стіни і голими руками перемогти лева. Даліла, яку він любив, була поганою і корисливою жінкою. Вона вивідала секрет його сили, що полягав у густих кучерях, обпоїла його, обрізала волосся та здала ворогам. Багато жінок досі вважають, що стригти чоловіка — до нещастя.

Якщо стрижка неминуча, необхідно вжити запобіжних заходів:

промийте ножиці холодною водою, щоб змити з інструмента негатив;

після стрижки ще раз промийте прилад, щоб уберегти родину від нещасть.

Братися до роботи можна лише у гарному настрої. Підстригати волосся краще вранці або в обід.

Раніше ми розповідали, чому не можна спати навпроти дзеркала та взагалі вішати його перед ліжком. Розібратися у питанні допоможуть три прикмети та наукове пояснення.