Наповнюють будинок поганою енергетикою: які речі давно настав час викинути з квартири

Навіть деякі сувеніри можуть становити небезпеку

Деякі предмети, залишені в будинку, притягують успіх і фінансове благополуччя, інші, навпаки, їх відлякують. Тому слід уважно оглянути свій простір у квартирі й позбутися речей, які мають негативну енергетику.

У матеріалі OBOZREVATEL розказано, чого слід позбутися, згідно з народними прикметами, щоб не залучити в будинок проблеми та неприємності, адже навіть найнешкідливіші, на перший погляд, речі можуть становити небезпеку.

Які речі не можна зберігати у будинку

Старий одяг

Езотерики кажуть, що потрібно позбутися зношених і порваних речей, навіть якщо з якоїсь причини вони вам дорогі, бо такий одяг може накопичувати негативну енергію, викликати проблеми зі здоров’ям.

Розбиті дзеркала

Не зберігайте вдома такі речі, причому не тільки розбиті дзеркала, але й кухонні предмети, які тріснули, тому що вони несуть енергію втрат. Позбавтеся їх у першу чергу, якщо не хочете залучити до себе неприємності.

Порожні пляшки

Згідно з народними прикметами, вдома не можна зберігати порожні пляшки, бо вони можуть спричинити труднощі у фінансових аспектах. Гроші будуть вислизати від вас, а нових доходів не з’явиться. Найкраще здайте їх на перероблення.

Статуетки

Виявляється, навіть деякі статуетки, привезені з інших країн, можуть нести негатив. Наприклад, багато хто колекціонує будинки слоників, але слід уважно розглянути предмет. Якщо у слона опущений хобот — це призводитиме до зневіри та депресії. Також слід відмовитися від гіпсових фігурок левів та собак.

"Телеграф" писав раніше, чому вдома не можна зберігати порожні банки. Експерти розповіли, чому слід прислухатися до прикмет.