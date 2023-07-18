Прикмета, про яку не всі знають: чому не варто вдома зберігати порожні банки

Краще відразу позбавлятися непотрібної тари

З посудом у будинку пов’язано безліч прикмет і забобонів, особливо, якщо йдеться про порожні предмети, наприклад, скляні банки, які зберігаються в кухонних шафах на "всякий випадок". Насправді вважається, що звичка збирати порожні банки погано впливає на енергетику дому, тому робити так категорично не рекомендується.

Езотерики у матеріалі OBOZREVATEL розповіли, з чим пов’язані ці народні прикмети та чому до них бажано прислухатися, якщо хочете, щоб у домі був достаток та добробут.

Чому не можна зберігати вдома порожні банки

Відповідно до прикмет, порожня ємність пов’язана з руйнівною енергетикою. Якщо в будинку зберігатимуться порожні банки, то життя буде порожнім і бідним, особливо не можна залишати порожні тари на столах. Для таких предметів має бути окреме місце, наприклад, підвал або гараж, але вони не повинні лежати в житловому приміщенні.

Якщо винести кудись скляні банки немає можливості, тоді езотерики рекомендують їх чимось наповнити, наприклад, додати жменьку будь-якої крупи або монетку, можна навіть лавровий лист. А після цього банку необхідно закрити і перевернути вгору дном, щоб захистити свій будинок від поганої енергетики та відлякати бідність.

Банки, які тріснули, є провісниками сварок і скандалів у сім’ї, тому від них слід відразу позбавлятися, оскільки чим більше такого мотлоху буде в будинку, тим масштабнішими будуть конфлікти.

Хоча є й інша прикмета, наприклад, якщо повна банка (з варенням чи молоком) розбивається — це до добра, фінансового прибутку чи отримання хорошої новини.

"Телеграф" писав раніше, чому на довгий час не можна залишати в раковині брудний посуд. До цих прикмет краще прислухатися, якщо не хочете залучити в життя неприємності.