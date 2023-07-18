Рус

Прикмета, про яку не всі знають: чому не варто вдома зберігати порожні банки

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чому не можна зберігати вдома порожні банки
Чому не можна зберігати вдома порожні банки. Фото Pixabay

Краще відразу позбавлятися непотрібної тари

З посудом у будинку пов’язано безліч прикмет і забобонів, особливо, якщо йдеться про порожні предмети, наприклад, скляні банки, які зберігаються в кухонних шафах на "всякий випадок". Насправді вважається, що звичка збирати порожні банки погано впливає на енергетику дому, тому робити так категорично не рекомендується.

Езотерики у матеріалі OBOZREVATEL розповіли, з чим пов’язані ці народні прикмети та чому до них бажано прислухатися, якщо хочете, щоб у домі був достаток та добробут.

Чому не можна зберігати вдома порожні банки

Відповідно до прикмет, порожня ємність пов’язана з руйнівною енергетикою. Якщо в будинку зберігатимуться порожні банки, то життя буде порожнім і бідним, особливо не можна залишати порожні тари на столах. Для таких предметів має бути окреме місце, наприклад, підвал або гараж, але вони не повинні лежати в житловому приміщенні.

Якщо винести кудись скляні банки немає можливості, тоді езотерики рекомендують їх чимось наповнити, наприклад, додати жменьку будь-якої крупи або монетку, можна навіть лавровий лист. А після цього банку необхідно закрити і перевернути вгору дном, щоб захистити свій будинок від поганої енергетики та відлякати бідність.

Банки, які тріснули, є провісниками сварок і скандалів у сім’ї, тому від них слід відразу позбавлятися, оскільки чим більше такого мотлоху буде в будинку, тим масштабнішими будуть конфлікти.

Хоча є й інша прикмета, наприклад, якщо повна банка (з варенням чи молоком) розбивається — це до добра, фінансового прибутку чи отримання хорошої новини.

"Телеграф" писав раніше, чому на довгий час не можна залишати в раковині брудний посуд. До цих прикмет краще прислухатися, якщо не хочете залучити в життя неприємності.

Теги:
#Банки #Прикмети