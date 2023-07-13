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Успіх буде вас супроводжувати: що потрібно зробити перед тим, як вийти з дому

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Що потрібно зробити перед виходом із дому
Що потрібно зробити перед виходом із дому. Фото Pixabay

Ці прикмети можуть допомогти успішно виконати усі заплановані справи

Якщо хочете, щоб удача супроводжувала вас у справах, особливо, якщо ви збираєтеся на важливу зустріч чи співбесіду, тоді перед виходом з дому слід виконати ряд певних дій. Здавна вважається, що таким чином людина захистить себе від неприємностей.

Експерти в матеріалі Glavred розповіли, до яких прикмет слід прислухатися, щоб при виході з дому навколо вас була зосереджена тільки позитивна енергетика.

Що потрібно зробити перед виходом із дому

Якщо ви збираєтеся в далеку дорогу, тоді перед виходом не варто підмітати і мити підлогу, тому що можуть з’явитися перешкоди, які завадять вашим планам реалізуватися.

Якщо у вас запланована важлива зустріч чи ділові переговори, то не можна повертатися додому, якщо ви щось забули. В іншому випадку на вас можуть чекати неприємності. Якщо ж ви забули щось вкрай важливе і повернутися все ж таки довелося, обов’язково потрібно перед виходом з дому подивитися в дзеркало і показати язик своєму відображенню.

Також, згідно з прикметами, щоб у житті супроводжував успіх і вдача, необхідно перед тим, як вийти з дверей, погладити кут будь-якого столу. А виходячи з дому, постарайтеся не спіткнутися об поріг, бо це погана прикмета. Зате можна постукати у дверний одвірок, бо здавна вірили, що це також принесе успіх.

Якщо на вас чекає важлива дорога, покладіть у гаманець монетку з домашньої скарбнички, вона послужить талісманом і залучатиме в подорожі везіння та фарт.

"Телеграф" писав раніше, чому обідній стіл не можна витирати рукою чи серветкою. Езотерики рекомендують прислухатися до цих прикмет.

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