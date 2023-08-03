Наполняют дом плохой энергетикой: какие вещи давно пора выбросить из квартиры

Даже некоторые сувениры могут представлять опасность

Некоторые предметы, оставленные в доме, притягивают удачу и финансовое благополучие, а другие, наоборот, их отпугивают. Поэтому следует внимательно осмотреть свое пространство в квартире и избавиться от вещей, которые обладают негативной энергетикой.

В материале OBOZREVATEL рассказано, от чего следует избавиться, согласно народным приметам, чтобы не привлечь в дом проблемы и неприятности, ведь даже самые безобидные, на первый взгляд, вещи могут представлять опасность.

Какие вещи нельзя хранить в доме

Старая одежда

Эзотерики говорят, что нужно избавиться от изношенных и порванных вещей, даже если по какой-то причине они вам дороги, потому что такая одежда может накапливать отрицательную энергию, вызывать проблемы со здоровьем.

Разбитые зеркала

Не храните дома такие вещи, при чем не только разбитые зеркала, но и треснувшие кухонные предметы, потому что они несут энергию потерь. Избавьтесь от них в первую очередь, если не хотите привлечь к себе неприятности.

Пустые бутылки

Согласно народным приметам, дома нельзя хранить пустые бутылки, потому что они могут навлечь трудности в финансовых аспектах. Деньги будут от вас ускользать, а новых доходов не появится. Лучше сдайте их на переработку.

Статуэтки

Оказывается, что даже некоторые статуэтки, привезенные из других стран, могут нести негатив. Например, многие коллекционируют дома слоников, но следует внимательно рассмотреть предмет. Если у слона опущен хобот — это будет приводить к унынию и депрессии. Также следует отказаться от гипсовых фигурок львов и собак.

"Телеграф" писал ранее, почему дома нельзя хранить пустые банки. Эксперты рассказали, почему следует прислушаться к приметам.