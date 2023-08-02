Мають сильну енергетику: які речі в будинку допоможуть залучити удачу та достаток

З їхньою допомогою ви можете налагодити своє життя

Будь-яка річ у будинку має особливу енергетику, є предмети, здатні віщувати погром, а є ті, що навпаки, посилюють позитивну енергію та сприяють залученню успіху та фінансового достатку.

У матеріалі ASN езотерики розповіли, що потрібно залишити у своєму будинку, щоб у ньому панувала приємна та затишна атмосфера, а речі притягували щастя, успіх та оберігали від негативу. Варто прислухатися до кількох прикмет та ритуалів.

Які речі приваблюють гроші та удачу

Червоний клубок

Виявляється, що посилити позитивну енергетику та відкрити фінансові потоки можна за допомогою звичайного клубка червоних ниток, адже цей колір є символом добробуту і часто червоні нитки використовують для грошових ритуалів. Просто придбайте клубок, але розплатіться за нього не купюрами, а монетами, а вдома розмотайте його та намотайте нитку на дерев’яну палицю невеликого розміру. Залишіть клубок під ліжком. Згідно з прикметами, після цього ваше життя зміниться на краще.

Жовті монети

Езотерики кажуть, що в будинку потрібно мати бодай одну жовту монету, бо вона залучатиме удачу та фінанси. Такі монети часто використовують для проведення різних ритуалів. Наприклад, можна взяти одну або кілька таких монет і в Повний місяць покласти їх на підвіконня, щоб на них падало Світло Місяця. Вранці сховайте їх у затишне містечко. Витрачати потім монети не можна.

Чашка з водою

Вода також має особливу енергію, вважається, що вона може сприймати та передавати будь-яку отриману інформацію, тому її також часто використовують у ритуалах для залучення грошей. Щоб розкрити її силу, візьміть чашку з широким горлом, налийте в неї воду і розташуйте в західній частині свого будинку. Але не забувайте її щодня міняти.

Цвях

Цей предмет також може виконувати роль талісмана, здатного захистити будинок від негативу та заздрісників. Візьміть цвях середнього розміру, але на ньому не повинно бути іржі. Вбийте його біля вхідних або кухонних дверей, але нічого на нього не вішайте.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно зробити вранці, щоб день був успішним. Експерти закликали прислухатися до кількох прикмет та ритуалів.