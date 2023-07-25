Накличите на себе банкрутство: чому гроші не варто носити в кишенях

Найбільш правильно буде покласти гроші в гаманець

Гроші є невід’ємною частиною життя будь-якої людини, тому навколо них існує безліч прикмет і забобонів. Якщо хочете примножити їх, тоді, як кажуть езотерики, до купюр необхідно належним чином ставитися, зокрема стежити за тим, щоб вони були акуратно складеними. В іншому випадку від вас може відвернутися успіх.

У матеріалі Meta розказано, чому слід прислухатися до народних прикмет і забобонів, пов’язаних з грошима, якщо не хочете викликати фінансові неприємності.

Чому гроші не варто носити у кишенях

Мабуть, усі чули про те, що гроші полюбляють порядок. І це дійсно так, тому необхідно стежити за тим, щоб вони лежали у "правильному" місці та були охайними. Багато людей, особливо в поспіху, запихають купюри в кишені, де вони брудняться, рвуться або на них утворюються заломи. Якщо у вас таке відбувається постійно, то фінансовий успіх не буде до вас прихильний, а навпаки, ви ризикуєте залучити до свого життя банкрутство. Гроші завжди повинні бути акуратно складені у гаманці. Монети потрібно зберігати окремо у спеціальному відділенні.

Також, згідно з народними прикметами, гроші не люблять лежати біля вхідних дверей, тому що через це місце проходить багато енергії, у тому числі негативної. Це погано позначатиметься на сімейних фінансах. Хорошим місцем для грошей є сейф або спеціально відведений ящик у робочій зоні, тому що енергія зосереджена там буде притягувати достаток.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно зробити в день зарплати, щоби залучити більше грошей. Експерти підказали прості, але дійові ритуали.