Навлечете на себя банкротство: почему деньги не стоит носить в карманах

Наиболее правильно будет положить деньги в бумажник

Деньги являются неотъемлемой частью жизни любого человека, поэтому вокруг них существует множество примет и суеверий. Если хотите их приумножить, тогда, как говорят эзотерики, к купюрам необходимо должным образом относиться, в частности следить за тем, чтобы они были аккуратно сложенными. В противном случае от вас может отвернуться удача.

В материале Meta рассказано, почему следует прислушиваться к народным приметам и суевериям, связанными с деньгами, если не хотите навлечь на себя финансовые неприятности.

Почему деньги не стоит носить в карманах

Пожалуй, все слышали о том, что деньги любят порядок. И это действительно так, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они лежали в "правильном" месте и были опрятными. Многие люди, особенно в спешке, запихивают купюры в карманы, где они пачкаются, рвутся или на них образовываются заломы. Если у вас такое происходит постоянно, то финансовая удача не будет к вам благосклонна, а наоборот, вы рискуете привлечь в свою жизнь банкротство. Деньги всегда должны быть аккуратно сложены в кошельке. Монеты нужно хранить отдельно в специальном отделении.

Также, согласно народным приметам, деньги не любят лежать у входной двери в дом, потому что через это место проходит много энергии, в том числе отрицательной. Это будет плохо сказываться на семейных финансах. Хорошим местом для денег являются сейф или специально отведенный ящик в рабочей зоне, потому что энергия сосредоточенная в этом месте будет притягивать достаток.

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