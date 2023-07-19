Прості, але дієві ритуали: що потрібно покласти в новий гаманець, щоб залучити успіх

Гаманці також здатні накопичувати енергетику

Враховуючи, що гроші є для нас життєво необхідним ресурсом, з ними пов’язано безліч прикмет. І велику увагу езотерики приділяють гаманцям, адже це місце, де накопичується грошова енергетика, відповідно туди можна покласти певні предмети, здатні залучити фінансову удачу.

Експерти у матеріалі Glavred розповіли, до яких народних прикмет та ритуалів слід прислухатися після покупки нового гаманця, щоб він став справжнім магнітом для грошей.

Що потрібно носити в гаманці для залучення грошей

Якщо хочете залучити у своє життя фінансову удачу, тоді слід у новий гаманець покласти шматочок свіжої деревної гілочки, зірваний лист з дерева або капніть кілька крапель ефірної олії на підкладку речі. Езотерики кажуть, що це посилить залучення коштів, тому що дерева та рослини вважаються символом основи для стабільності та достатку.

Більш того, при покупці гаманця слід враховувати деякі нюанси, зокрема, його колір. Найкраще вибирати "сильні" відтінки, а це чорний та червоний. З їхньою допомогою можна також залучити фінансову удачу. А ось відлякати її можуть інші речі, наприклад, квитанції та чеки, які багато хто чомусь зберігає, а ще сувенірні купюри чи фармакологічні засоби – цього не повинно бути у вашому гаманці.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно зробити вранці, щоб день був успішним. Езотерики рекомендують прислухатися до цих народних прикмет.