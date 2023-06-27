Зробіть це у день зарплати: народні прикмети, які допоможуть примножити гроші

Гроші завжди потрібні, тому їх ніколи не буває багато

Якщо хочете, щоб доля була до вас прихильна, тоді слід брати до уваги всі її знаки, а також дотримуватись певних прикмет і правил, які, серед іншого, допомагають покращити фінансовий стан і залучити удачу у справах.

Експерти в матеріалі Life.nv розповіли, що люблять гроші та які дії необхідно зробити в день зарплати, щоб примножити свій стан та направити грошову енергетику у правильне русло.

Як залучити в будинок гроші

Дайте грошам "переночувати"

Багато хто, отримуючи заробітну плату, в перший день її починає витрачати, але якщо ви хочете, щоб коштів стало у вас більше, експерти рекомендують дати грошам один день "переночувати". Тобто постарайтеся в день зарплати нічого не витратити, щоб вони насочилися енергетикою вашого будинку.

Віддайте 10 відсотків на благодійність

Подбайте про те, що енергетика грошей оновлювалася і фінансова карма була гарною, а для цього потрібно 10 відсотків від свого доходу віддавати на благодійність, але можна більше або менше (все залежить від заробітку людини). І дуже важливо робити це від щирого серця.

Правильно складайте купюри

Після того, як отримаєте зарплату, вдома перерахуйте купюри до заходу сонця, робіть це або в спальній кімнаті, або в вітальні. Потім складіть гроші так, щоб вони лежали сорочкою догори. Більше того, якщо день вашої зарплати збігся з фазою зростання Місяця, тоді їх потрібно на ніч покласти на вікно, щоби залучити більше багатства.

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