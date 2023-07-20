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Не залучіть у життя лиха: чому не можна святкувати свій день народження заздалегідь

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Чому не можна святкувати день народження наперед
Чому не можна святкувати день народження наперед. Фото food.pibig.info

За кілька днів до дня народження енергетика іменинника змінюється

День народження — особливе свято у житті кожної людини, яке відзначається, як правило, у колі найближчих та рідних, з безліччю подарунків та привітань. Але обставини можуть скластися так, що імениннику не вдається відсвяткувати знаменну дату саме у свій день народження. Тоді починається пошук варіантів, на який день можна перенести вечірку.

У матеріалі Glavred перерахували основні прикмети та забобони, згідно з якими день народження точно не варто відзначати заздалегідь, тому що можна залучити в своє життя неприємності та проблеми.

Чому не можна святкувати день народження наперед

Езотерики кажуть, що за кілька днів до дня народження у іменинника змінюється його енергетика, людина ніби оновлюється і очищається від негативу, який скупчився, щоб новий рік почати "з чистого аркуша". Якщо в ці дні влаштувати святкування, то людині не вдасться позбутися старих проблем і вони переслідуватимуть її протягом усього року.

Крім того, вважається, що енергетика людини сильно ослаблена, а в день народження вищі сили дарують їй новий заряд, мотивуючи її на нові звершення. Якщо почати відзначати свято раніше, то цей подарунок вона не отримає і почуватиметься втомленою протягом усього наступного року.

Ще одна забобона говорить: святкувати день народження заздалегідь — значить "грати з долею". Такими діями іменинник може викликати гнів вищих сил, бо прискорює момент появи на світ.

Але, згідно з прикметами, є вихід із ситуації. Якщо немає інших варіантів і потрібно відсвяткувати день народження заздалегідь, то в цьому випадку необхідно сходити до церкви та попросити відповідний дозвіл у вищих сил. Вважається, що таким чином іменинник убереже себе від бід та проблем у майбутньому.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно покласти в новий гаманець, щоб залучити фінансову удачу. Езотерики рекомендують прислухатися до цих порад.

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#День народження #Прикмети