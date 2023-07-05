Можуть принести нещастя: які подарунки не можна дарувати рідним та близьким

Деякі предмети мають негативну енергетику

До вибору будь-якого подарунка необхідно підходити відповідально, якщо ви дійсно хочете порадувати рідну та близьку вам людину. Подарунок – це прояв уваги, турботи та цінного відношення. Але далеко не всі вони безпечні, деякі предмети здатні залучити до життя негаразди.

У матеріалі Wday експерти перерахували речі, які абсолютно не підходятьв якості подарунку, тому що мають негативну енергетику. Замість приємних емоцій ці предмети можуть одержувачу подарувати труднощі як в особистій, так і робочій сфері.

Які подарунки не можна дарувати

Ніж

Цей кухонний інструмент далеко не найкращий подарунок, вважається, що він може "відрізати" від людини щастя, успіх, фінансове благополуччя. Тому, якщо ви сильно прагнете подарувати комусь ніж, просіть символічний відкуп, щоб уникнути неприємностей.

Годинник

Згідно з прикметами, годинник не слід дарувати близьким людям, тому що вони відміряють термін для щастя людини. Поки годинник у хорошому стані і нормально працює, то все буде добре, але як тільки він почне барахлити, у житті можуть початися негаразди.

Постільна білизна

Це дуже інтимний предмет, у якому прихована сильна енергетика і може спрацювати вона не так, як хотілося б. Наприклад, у людини можуть початися проблеми в ліжку та емоційні труднощі.

Дзеркало

Не можна ні дарувати дзеркала, ні приймати їх у дарунок від когось. Цей предмет також має потужну енергетику, вона "записує" всі події, свідками яких стала ця річ. Плюс до всього вважає, що дзеркала є провідниками в інший світ.

Антикваріат

Езотерики не рекомендують дарувати старі речі, які не є родовими. Може такий предмет і дуже гарний, але він таїть у собі небезпеку. Навряд чи хтось захоче носити брошку, з власницею якої минулого сталося щось жахливе.

"Телеграф" писав раніше, які речі категорично забороняється позичати. Експерти радять прислухатися до прикмет, якщо не хочете залучити до будинку негаразди.